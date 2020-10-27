Нью-Йорк, США, , 08:39 — REGNUM Представители 53 стран — членов Организации Объединённых Наций (ООН) выпустили коллективное заявление, в котором «осудили продолжающиеся со стороны белорусских властей репрессии» в отношении протестующих граждан. Текст заявления на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН зачитал постпред Эстонии при организации Свен Юргенсон.

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"Мы решительно осуждаем продолжающиеся со стороны белорусских властей репрессии <…> в отношении мирных демонстрантов, в том числе <…> известных спортсменов, журналистов и других работников СМИ, а также членов оппозиции», — сказал он.

Авторы документа призвали прекратить якобы продолжающиеся в Белоруссии пытки, а виновных в нарушениях прав человека привлечь к ответственности.

Обращение поддержали США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Украина, Эстония.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты и беспорядки в Белоруссии начались 9 августа — в день выборов президента. Оппозиционно настроенные граждане не согласились с тем, что главой государства вновь стал Александр Лукашенко, и вышли на улицы.

Накануне, 26 октября, в рабочих коллективах Белоруссии прошла так называемая общенациональная забастовка. По предварительным данным, за день протестов в республике задержали более 300 протестующих.

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