Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает представлять значительную угрозу для мирового сообщества, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео. Его письменное заявление опубликовано 27 октября на сайте Госдепа.

Помпео отметил, что, несмотря на ликвидацию главаря Абу-Бакра аль-Багдади, боевики этой организации продолжают угрожать безопасности. Госсекретарь подчеркнул необходимость сохранять давление на остатки боевиков в Ираке и Сирии.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра аль-Багдади во время спецоперации был ликвидирован в сирийской провинции Идлиб.