Сеул, , 08:33 — REGNUM В октябре 2020 года самолеты ВВС США совершили десять разведывательных полётов вблизи Корейского полуострова. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отслеживающий активность авиации сервис No Callsign.

Согласно опубликованным данным, на рассвете 27 октября американский самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars был замечен в Жёлтом море вблизи берегов Корейского полуострова.

Как полагают эксперты, цель полётов — сбор данных о КНДР и наблюдение за военной активностью северокорейцев.

Известно, что самолёт данной модели также был замечен у берегов полуострова 21 и 24 октября. Начиная с 1 октября американские разведчики поднимались в воздух десять раз.

Предполагается, что незадолго до или после президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября, Пхеньян может испытать новое стратегическое оружие.

Напомним, что во время военного парада в честь 75-летия Трудовой партии Кореи (ТПК) власти Северной Кореи представили новую межконтинентальную баллистическую ракету.

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