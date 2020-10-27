Джакарта, , 08:12 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии способствовало репатриации сотен индонезийских граждан из Малайзии, сообщает Sindonews.

«Министерство иностранных дел в сотрудничестве с министерствами / ведомствами и местными органами власти способствовало возвращению 503 индонезийских граждан из различных иммиграционных центров в Малайзии», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

В своем заявлении министерство иностранных дел отметило, что ускорение репатриации индонезийских граждан является главным приоритетом, поскольку до сих пор этому процессу препятствовала пандемия.

Известно, что с июня 2020 года удалось репатриировать 1897 индонезийских граждан, находящихся в Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо раскрыл причину, по которой правительство так быстро закупает вакцину от коронавируса.

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