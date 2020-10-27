Берлин, , 08:18 — REGNUM Письма читателей, которые недовольны высказываниями и поведением блогера Алексея Навального, обнародовала 27 октября немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Читатель Вольфганг Хайнц считает, что блогер злоупотребил правом гостя. По мнению Хайнца, оскорбительное заявление Навального в адрес бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера является недопустимым.

«Будучи гостем нашей страны, он, на мой взгляд, не имеет права вмешиваться в нашу внутреннюю политику», — отметил читатель, осудив гражданина РФ за заявления националистического и ксенофобского характера.

Также в защиту Шредера высказался читатель Петер Фендт, назвав экс-канцлера одним из лучших немецких лидеров и указав, что он оживил экономику Германии и вел защиту интересов страны.

«И на самом деле Германия должна быть максимально заинтересована в хороших отношениях с Россией, а также с ее президентом Владимиром Путиным», — уточнил в своем письме Фендт.

Кроме того, читатель Вольфрам Зальцер в своем послании выступил с призывом не подражать Навальному, добавив, что блогер выступал против России и проекта «Северный поток — 2», а также высказывался негативно в адрес Путина и Шредера.

В то же время читатель возмутился тем, что правительство ФРГ «заглядывает в рот» Навальному, так как блогер, по мнению Зальцера, «оправдывает неприкрытую ксенофобию». Также читатель напомнил о заявлениях Навального о том, что якобы каждое второе тяжкое преступление в Москве совершается мигрантами, и о его участии в «русском марше», который был организован националистами.

«И если в России он с гордостью говорит о подобной деятельности, на Западе он в то же самое время предпочитает помалкивать об этом», — подчеркивает Зальцер.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин принимал личное участие в решении о разрешении вывоза блогера Алексея Навального в немецкую клинику «Шарите».