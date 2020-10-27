Вашингтон, , 07:52 — REGNUM Сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter о его волнении по поводу итогов голосования граждан по почте помечено социальной сетью как возможная дезинформация.

Глава Белого дома подчеркнул, что в день голосования в стране все результаты по этой форме волеизъявления должны быть обнародованы.

«Большие проблемы и несоответствия с голосованием по почте по всем США. Мы должны иметь окончательные цифры 3 ноября», — написал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Дональд Трамп заявил, что голосование по почте сделает выборы президента США нечестными. Ранее Twitter также помечал как недостоверные некоторые сообщения американского лидера.

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