Бишкек, , 07:37 — REGNUM Новым исполняющим обязанности мэра Бишкека станет Балбак Тулобаев, сообщил 27 октября его предшественник Нариман Тюлеев на своей странице в Facebook.

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"Действительно, это хороший вариант для мэрии Бишкека на настоящий момент, — прокомментировал он назначение. — Как он проявит себя, решать вам, горожане уже не молчаливая масса».

По словам Тюлеева, назначения Тулобаева на ответственный пост в Бишкеке «добивались изначально», а официальная пересменка завершится в понедельник, когда передача полномочий будет закреплена формально.

Напомним, 5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. Особенно активно они прошли в Бишкеке — за три недели и. о. столичного градоначальника меняют в третий раз. Тюлеев объявил о своей отставке 22 октября из-за того, что «вокруг кресла мэра развернулась грязная борьба различных группировок».

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