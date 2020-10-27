Куала-Лумпур, , 07:40 — REGNUM Деятельность правительства Малайзии поддержала крупнейшая политическая партия страны «Объединённая малайская национальная организация (новая)» (ОМНО), что позволит Мухиддину Яссину сохранить пост премьер-министра. Об этом со ссылкой на лидера партии Ахмада Захид Хамиди 27 октября сообщает газета The Straits Times.

«Наши депутаты продолжат поддерживать правящий кабинет», — приводит газета слова Хамиди, сказанные после окончания экстренного ночного партийного заседания. По его словам, взаимодействие ОМНО с правительством в дальнейшем «может быть улучшено на основе взаимного уважения и достижения политического консенсуса».

Издание отмечает, что для сохранения власти в условиях потери опоры на абсолютное большинство в парламенте премьер-министру необходимо добиться поддержки различных оппозиционных партий.

Ранее лидер оппозиции Анвар Ибрагим раскритиковал предложение Ясина о чрезвычайном положении, включая приостановление работы парламента, как попытки премьер-министра Малайзии остаться у власти, избегая столкновений в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, король Малайзии отклонил просьбу премьер-министра Мухиддина Ясина об объявлении чрезвычайного положения в стране в ответ на кризис, вызванный коронавирусом.

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