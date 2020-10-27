Загреб, , 07:19 — REGNUM Поставки российского газа зарубежным партнёрам осуществляются в рамках коммерческих контрактов, а политические комментарии на эту тему не имеют под собой никаких оснований, заявил 26 октября министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью хорватской газете «Вечерни Лист».

Глава МИД России прокомментировал некоторые заявления относительно того, что Москва добивается «зависимости» других стран от российского газа политическим путём.

«Разговоры о пресловутой «зависимости» Хорватии и других европейских государств от российского газа мы, конечно, слышали, но ничего, кроме стремления посеять необоснованные сомнения, в них не находим, — объяснил Лавров. — Никому и ничего не навязываем, а все заключенные контракты исполняем со всей ответственностью».

Ранее российский министр прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Германия якобы полностью зависит от России из-за того, что покупает российский газ. Такое высказывание Лавров назвал «чистой воды идеологией».

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