Вашингтон, , 07:04 — REGNUM Назначение Эми Кони Барретт новым членом Верховного суда подвергла критике спикер палаты представителей американского Конгресса демократ Нэнси Пелоси в своем заявлении, размещенном на ее сайте.

Глава законодательного органа считает, что после этого решения Верховный суд превратился в «радикально республиканский». Она обвинила главу Белого дома Дональда Трампа и представителей Республиканской партии в Сенате страны в «продавливании» своего кандидата. По словам Пелоси, это достижение республиканцев поможет им добиться своей долгосрочной цели — уничтожить американскую систему здравоохранения.

Спикер призвала Конгресс защитить гарантии граждан с хроническим заболеваниями, которым, как она полагает, угрожает отмена доступа к медицинским страховкам. Кроме того, по мнению Пелоси, назначение Барретт создает угрозу правам американских женщин на аборт, а также законности однополых браков. Она добавила, что избежать этого можно только в случае, если все противники нового судьи проголосуют на выборах против Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американские сенаторы утвердили кандидатуру Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда.

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