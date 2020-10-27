Багдад, , 06:13 — REGNUM Отношения между Россией и Ираком, а также обстановку на Ближнем Востоке, обсудили иракский премьер-министр Мустафа аль-Каземи и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, передает телеканал Al Sumaria.

Лаврентьев передал от российского лидера Владимира Путина приветствие главе правительства ближневосточной республики. Участники переговоров подтвердили готовность стран усиливать взаимодействие по борьбе с международным терроризмом.

Кроме того, стороны затронули проблемы возвращения беженцев в места их постоянного проживания. С российской стороны в мероприятии также принял участие начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Мустафа аль-Каземи обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном борьбу против терроризма.

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