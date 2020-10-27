Приштина, , 07:12 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 26 октября провел встречу с послами стран «Большой пятерки» (США, ФРГ, Италия, Великобритания и Франция) и специальным представителем Евросоюза в Косово Томашем Шуньогом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили сотрудничество в сфере установления верховенства права. Особое внимание было уделено вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

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Премьер-министр Хоти высказал решимость к борьбе с преступностью при сотрудничестве со странами «Большой пятерки».

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Поводом для проведения встречи стал роспуск 19 октября Антикоррупционной службы в составе полиции Косово, столкнувшейся с критикой как внутри страны, так и из-за рубежа.

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