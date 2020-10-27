Скопье, , 06:55 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 26 октября от лица правительства совместно с Постоянным координатором ООН в Республике Северная Македония Росаной Дуджиак подписали документ, устанавливающий новые Рамки сотрудничества по устойчивому развитию на период 2021—2025.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Македония назвала продвижение мультилатерализма приоритетом своей внешней политики, как основного условия достижения устойчивого мира и стабильности в мире, и выступила за преодоление стереотипов о Балканах.

Османи поблагодарил ООН за поддержку Северной Македонии в наращивании институциональных мощностей, создании новых рабочих мест и привлечении иностранных инвестиций.

Дипломат подчеркнул, что подписанный в рамках Повестки по устойчивому развитию ООН документ важен, поскольку предусматривает проведение комплементарных мероприятий, ускоряющих евроинтеграцию Северной Македонии.

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