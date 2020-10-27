Приштина, , 06:38 — REGNUM Заместитель председателя оппозиционной партии Косово «Движение за самоопределение» и бывший министр иностранных дел Косово Главк Конюфца 26 октября заявил, что обвинение Специального трибунала по Косово в Гааге в отношении президента Косово Хашима Тачи будет подтверждено.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Конюфца подчеркнул, что сам факт того, что общественности еще не известно о подтверждении обвинительного приговора в отношении Тачи, не говорит о том, что оно не было подтверждено из-за скрытости некоторых процедур Трибунала.

В случае, если обвинение было подтверждено (что должно было состояться не позднее 24 октября) президент Косово должен подать в отставку, как и обещал ранее.

По словам Конюфцы, в таком случае Движении за самоопределение» настаивают на необходимости проведения досрочных выборов, помимо прочего, на том основании, что правительство Альбина Курти (лидер «Самоопределения») было отправлено в отставку из-за «махинаций президента».

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При этом пост президента Косово сулится нынешнему спикера парламента Косово Вьосе Османи, весьма недоброжелательно относящейся к Тачи. До настоящего момента Османи не заявляла о стремлении бороться за пост президента, однако приняла решение о создании собственной политической партии после исключения из Демократической лиги Косово.

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