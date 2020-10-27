Приштина, , 06:32 — REGNUM Глава министерства иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 26 октября провела телефонную беседу с главой МИД Канады Франсуа-Филипом Шампанем.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе беседы представительница Косово поблагодарила Оттаву за постоянную поддержку края и подчеркнула важность трансатлантической связи между Косово и Канадой.

Стороны обсудили Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, стремление Косово к полной интеграции с ЕС и НАТО, а также продолжающуюся пандемию COVID-19.

Канадский министр высказал заверения в преданной дружбе и высказал готовность к оказанию более существенной поддержки Республике Косово и ее народу.

Читайте ранее в этом сюжете: Македония будет создавать 5G-сеть под контролем США