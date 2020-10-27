Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Одобрение Сенатом США кандидатуры Эми Кони Барретт, выдвинутой президентом страны Дональдом Трампом, на должность члена Верховного суда является знаменательным днем для Соединенных Штатов. Об этом заявил американский лидер перед приведением Барретт к присяге.

«Это знаменательный день для Америки, для Конституции Соединенных Штатов и для справедливого и беспристрастного верховенства права», — заявил он.

Трамп добавил, что жителям США не следует терять доверие к истории страны и ее наследию. В ответ Барретт заявила, что для нее служить в Верховном суде — большая честь.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Сенат США утвердил кандидатуру Эми Кони Баррет на должность члена Верховного суда. При этом ее кандидатуру поддерживали не только президент страны Дональд Трамп, но и большинство граждан Соединенных Штатов.

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