Токио, , 05:43 — REGNUM Командующий военным контингентом США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер заявил о возможности привлечения подразделений для защиты островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые в Японии считают своими в территориальном споре с Китаем. Об этом 27 октября сообщает телеканал NHK.

«Японско-американские операционные способности делают возможной переброску подразделений для защиты островов Сенкаку», — приводит телеканал слова Шнайдера.

Такое заявление американский генерал сделал комментируя начавшиеся 26 октября крупные совместные учения армии США с японскими Силами самообороны под кодовым названием Keen Sword 21.

Напомним, что Китай считает указанные острова своими незаконно оккупированными территориями, требуя их возвращения. При этом территориальный спор около необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года власти Японии выкупили эти острова у их частных владельцев, японских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, два патрульных корабля морской полиции Китая вновь вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Токио и которую в Японии считают своими территориальными водами.

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