Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Документ об исключении Судана из списка государств-спонсоров терроризма подписал президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Африканская республика была включена в перечень еще в 1993 году. Мотивируя свое решение, Трамп отметил, что суданские власти не оказывали «никакой поддержки актам международного терроризма» в течение шести месяцев.

Кроме того, по словам президента руководство Судана обязалось не поддерживать террористические организации. Американский лидер также добавил, что правительство этой африканской страны продемонстрировало усилия по соблюдению прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября Дональд Трамп уведомил Конгресс США о своих планах убрать Судан из списка государств-спонсоров терроризма.

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