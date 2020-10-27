Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Прокуратура США попросила у суда отсрочку на изучение новых улик в деле о попытке похищения губернатора американского штата Мичиган Гретчен Уитмер, сообщает газета Detroit Free Press со ссылкой на сотрудника ведомства Нилса Кесслера.

«Огнестрельное оружие и взрывные устройства были обнаружены недавно, их необходимо изучить, чтобы определить, подпадают ли обвиняемые под статьи Национального закона об огнестрельном оружии», — заявил он.

Кесслер добавил, что ФБР собрало большое количество аудиоматериалов по делу, однако эти записи еще не были изучены в полной мере и проанализированы. В связи с этим прокуратура запросила у суда продлить срок содержания подозреваемых под стражей на 40 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября власти США задержали 14 человек, планировавших похищение губернатора штата Мичиган и других чиновников. Сама губернатор Гретчен Уитмен обвинила президента США Дональда Трампа в подстрекательстве экстремистов к похищению.

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