Балтийск, Калининградская область, , 04:06 — REGNUM Учебный корабль ВМФ России «Смольный» 26 октября вышел из Балтийска и взял курс на Кронштадт. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На борту корабля во время его перехода к месту постоянного базирования находятся курсанты Военно-морского института — Морского корпуса Петра Великого, которые сойдут на берег в Кронштадте.

Напомним, что всего в состав экипажа «Смольного» при выходе из Севастополя вошло более 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф. Ф. Ушакова и Военно-морского института — Морского корпуса Петра Великого. За 21 ходовой день они прошли около 6000 морских миль по маршруту Севастополь — Средиземное море — Атлантический океан — Балтийск.

При несении навигационных ходовых вахт курсанты освоили основные способы кораблевождения и решения навигационных задач в открытом море, вблизи берега, при прохождении проливов. В походе курсанты отработали и другие задачи, которые должны уметь решать офицеры ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Балтийске завершился дальний поход на учебном корабле ВМФ России «Смольный» для курсантов Балтийского военно-морского института имени Ф. Ф. Ушакова.

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