Вашингтон, 27 октября 2020, 04:05 — REGNUM Предложенная президентом США Дональдом Трампом на должность члена Верховного суда кандидатура Эми Кони Барретт вечером 26 октября было утверждена Сенатом Конгресса США. Прямую трансляцию голосования вели новостные телекомпании.
Напомним, что обсуждение президентской кандидатуры судьи в Сенате началось ещё 25 октября. Заседание продолжалось рекордные 30 часов.
Баррет будет приведена к присяге вечером 26 октября на церемонии в Белом доме.
Как сообщало ИА REGNUM, предложенная президентом США Дональдом Трампом на должность члена Верховного суда кандидатура судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт поддерживается большинством граждан США.
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