Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Использование большого количества выходных кандидатом от демократов на выборах США Джо Байденом раскритиковал американский президент Дональд Трамп, вступая на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, передает телеканал Fox News.

По мнению Трампа, его противник недостаточно много работает, что не может позволить себе глава государства.

Дональд Трамп «Джо Байден взял пять дней выходных перед дебатами, он хотел подготовиться, и он все равно проиграл. Вы не хотите президента, который берет пять дней, чтобы подготовиться к дебатам… Когда ты президент, ты не можешь использовать выходной, поскольку тебе необходимо работать, работать, работать очень много для американского народа».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что «фальшивые СМИ» прикрывают ошибки Джо Байдена, которые тот совершает на публичных мероприятиях.

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