Вашингтон, 27 октября 2020, 03:20 — REGNUM Использование большого количества выходных кандидатом от демократов на выборах США Джо Байденом раскритиковал американский президент Дональд Трамп, вступая на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, передает телеканал Fox News.
По мнению Трампа, его противник недостаточно много работает, что не может позволить себе глава государства.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что «фальшивые СМИ» прикрывают ошибки Джо Байдена, которые тот совершает на публичных мероприятиях.
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