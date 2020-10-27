Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выступает против религии, права на владение оружием и нефти, заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в штате Пенсильвания.

«Помните: оружие, нефть и Бог. Я по эту сторону, он — по другую», — утверждает президент США.

Также Трамп выразил недоумение, как кандидат от демократов может выступать в штате Техас и открыто заявлять, что выступает против добычи нефти. Он также отметил, что представители Демпартии США стремятся закрыть церкви в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп обвинил американские лживые СМИ в пропаганде за его конкурента Джо Байдена. По словам американского лидера, кандидат от демократов не смог вспомнить имя Трампа и назвал его Джорджем.

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