Вашингтон, , 03:10 — REGNUM В США более 62 млн граждан проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Об этом 26 октября сообщается на портале United States Elections Project.

По информации создателя ресурса, профессора Университета штата Флорида Майкла Макдональда, в США всего досрочно уже проголосовали 62 014 329 человек. Лично проголосовали более 20,5 млн человек, по почте — более 41,4 млн.

Напомним, что 3 ноября в США, помимо президента, будут избираться 35 членов сената и все 435 членов палаты представителей Конгресса США. На уровне штатов будут избираться 13 губернаторов и местные органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM, более четырёх млн человек зарегистрировались на своих платформах для голосования на всеобщих выборах в США с помощью Facebook.

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