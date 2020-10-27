Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Более четырёх млн человек зарегистрировались на своих платформах для голосования на всеобщих выборах в США с помощью Facebook. Об этом глава компании Марк Цукерберг 26 октября сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«В этом году мы запустили крупнейшую в истории США информационную кампанию по голосованию с целью помочь четырём миллионам граждан зарегистрироваться для голосования. Сегодня мы попали в нашу цель. По разным оценкам мы помогли 4.4 млн человек зарегистрироваться в приложениях», — написал Цукерберг

Для тех, кто ещё не успел принять участие в голосовании, он рекомендовал с помощью соответствующего сервиса Facebook «узнать, как проголосовать» в его регионе.

По данным портала United States Elections Project, в США более 62 млн граждан уже проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация социальной сети Facebook планирует принять особые меры для борьбы с распространением ложной информации и проявлениями ненависти в сети на фоне выборов президента США.

Читайте ранее в этом сюжете: Facebook примет особые меры для борьбы с дезинформацией на выборах