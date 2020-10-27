Тегеран, , 08:48 — REGNUM 26 октября бывший посол Боливии в Китае Луис Фернандо Родригес Уренья подчеркнул решимость Ирана и Боливии продолжать развивать дружественные отношения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая в интервью агентству Mehr News, Родригес Уренья назвал победу той же партии, к которой принадлежал бывший президент Боливии Эво Моралес в этом туре выборов, доказательством того, что «интервенционистская политика вашингтонского империализма в Боливии полностью провалилась».

Он отметил, что борьба с новыми заговорами американского империализма будет главной задачей нового правительства.

Говоря о перспективах ирано-боливийских отношений, Уренья заявил, что, несомненно, в международных отношениях Боливии произойдут ощутимые изменения. «Отношения Боливии с Ираном, Кубой, Венесуэлой и Никарагуа были затронуты неблагоприятной политикой временного правительства Боливии, которое возглавляла Жанин Аньес», — сообщил он.

Ранее новый президент Боливии Луис Арсе заявил, что отношения его страны с этими государствами должны развиваться в соответствии с их позициями о суверенитете и независимости Боливии.