Тегеран, 27 октября 2020, 09:04 — REGNUM 25 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика приветствует достижение соглашения о прекращении огня между воюющими сторонами в Ливии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Признавая ключевую роль Организации Объединенных Наций (ООН) и ливийских переговорщиков в достижении соглашения, Хатибзаде выразил надежду на то, что прекращение огня будет устойчивым, а все соответствующие стороны будут соблюдать свои обязательства.
Он подчеркнул необходимость прекращения иностранного вмешательства в процесс согласования воюющими сторонами договоренностей в Ливии.
Хатибзаде вновь подтвердил, что Исламская Республика Иран выступает против военного решения кризиса, и призвал урегулировать ливийский кризис путем политических переговоров.
Напомним, что делегации воюющих сторон в Ливии достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на женевских переговорах.