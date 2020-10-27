Тегеран, , 09:04 — REGNUM 25 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Исламская Республика приветствует достижение соглашения о прекращении огня между воюющими сторонами в Ливии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Признавая ключевую роль Организации Объединенных Наций (ООН) и ливийских переговорщиков в достижении соглашения, Хатибзаде выразил надежду на то, что прекращение огня будет устойчивым, а все соответствующие стороны будут соблюдать свои обязательства.

Он подчеркнул необходимость прекращения иностранного вмешательства в процесс согласования воюющими сторонами договоренностей в Ливии.

Хатибзаде вновь подтвердил, что Исламская Республика Иран выступает против военного решения кризиса, и призвал урегулировать ливийский кризис путем политических переговоров.

Напомним, что делегации воюющих сторон в Ливии достигли договоренности о всеобъемлющем прекращении огня на женевских переговорах.