Тегеран, , 09:17 — REGNUM 24 октября президент Ирана Хасан Рухани в своем послании поздравил нового президента Боливии с избранием на пост и выразил готовность страны расширять взаимное сотрудничество и развивать двусторонние отношения с Боливией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В послании, адресованном Луису Арсе, новоизбранному президенту Боливии, президент Рухани подчеркнул: «Я искренне поздравляю Вас с успешным проведением национальных выборов в Боливии и уверенной победой на этих выборах».

Президент Ирана вновь заявил, что недавние выборы, которые привели к решительной победе Луиса Арсе и Давида Чокехуанки на посту вице-президента, ознаменовали укрепление основ демократии.

«В новую эпоху возвращения власти представителям народа, заявляя о поддержке избранного президента, я выражаю готовность правительства Исламской Республики Иран восстановить двусторонние отношения и расширить сотрудничество с Боливией во всех областях», — сообщил Хасан Рухани.