Тегеран, , 08:44 — REGNUM 24 октября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи призвал правительственных чиновников предпринять новые инициативы, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Аятолла Хаменеи сделал это замечание во время встречи с членами Национального штаба по борьбе с COVID-19 в связи с растущей опасностью распространения смертельного вируса, затронувшего жизни нескольких тысяч иранцев за последние пару недель.

Это первый раз, когда Верховный лидер принимает официальных лиц в своей резиденции в Тегеране с тех пор, как в феврале в стране были обнаружены первые случаи заражения COVID-19.

Аятолла Хаменеи отметил, что данное явление напрямую связано с жизнью, здоровьем, безопасностью и экономикой людей, поэтому властям нужно избрать новую тактику борьбы с коронавирусной инфекцией с целью минимизации человеческих и экономических потерь.