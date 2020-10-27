Тегеран, , 08:42 — REGNUM 24 октября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что серьезные ограничения будут введены в 43 городах с опасной ситуацией на фоне COVID-19, отметив, что в случае необходимости действие проводимых мер будет продлено еще на неделю. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари сослалась на распоряжение президента Хасана Рухани о необходимости введения ограничений в 43 критических городах, заявив, что данные ограничения будут введены с 26 октября. Она также отметила, что только половине государственных служащих придется ехать на работу в Тегеран, а остальные будут выполнять свою работу онлайн.

Салат Лари выразила надежду, что новые ограничения помогут остановить вспышку коронавирусной инфекции при соблюдении мер социального дистанцирования и медицинских протоколов, а также в условиях постоянного ношения медицинских масок для лица в общественных местах.

Ранее пресс-секретарь заявила, что около 335 иранцев умерли от коронавирусной болезни (COVID-19) за 24 часа. За данный период времени выявлено около 6134 новых случаев заражения вирусом, при этом 2214 человек были госпитализированы.