Тегеран, , 09:22 — REGNUM 24 октября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подверг критике позицию французских официальных лиц в отношении акта оскорбления великого исламского пророка Мухаммеда. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Неразумные оправдания, высказываемые французскими официальными лицами, не могут быть направлены против экстремизма и насилия, так как вызывают разжигание ненависти», — сказал Хатибзаде.

Иранский чиновник решительно осудил любые оскорбления в адрес пророков. Далее он отметил, что такие насильственные шаги и меры, принимаемые экстремистскими формированиями, имеют свои корни в девиативных концепциях, которые формируются политическими партнерами, близкими к США и Западу.

«Поведение, предпринимаемое сторонниками такой идеологии, не может быть использовано в качестве оправдания оскорблений святого посланника (ислама), которого уважают почти два миллиарда мусульман во всем мире», — заявил Хатибзаде.

Кроме того, он заявил о недопустимости проявления любого рода неуважения к исламским ценностям и убеждениям мусульман.