Тегеран, , 09:38 — REGNUM 24 октября начальники иранской и турецкой антинаркотической полиции заявили, что обе стороны заинтересованы в расширении сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков путем создания рабочей группы для быстрого обмена информацией. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Маджид Карими рассказал своему турецкому коллеге в ходе состоявшейся видеоконференции, что Иран готов поделиться информацией с турецкой полицией в контексте регулярного сотрудничества, принимая соответствующие меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Ссылаясь на доклад ООН о состоянии наркотрафика в мире, он подчеркнул, что даже во время вспышки коронавирусной инфекции перехват контрабанды афганского происхождения в Иране увеличился, отметив, что весной и летом было обнаружено 10 тонн промышленного наркотика.

Карими также заявил, что в дополнение к опиуму, морфию, героину и гашишу на долю Афганистана в последние два года приходится львиная доля производства метамфетамина, что связано с низкими ценами на этот продукт и хорошим рынком сбыта в Европе, а также в Юго-Западной и Юго-Восточной Азии.

Он сообщил, что по данным полиции Афганистана, причиной увеличения производства метамфетамина является отсутствие полицейского контроля над определенными районами страны.