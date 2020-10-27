Москва, , 00:36 — REGNUM Более 7,8 трлн рублей направит Пенсионный фонд России (ПФР) на выплату страховых пенсий в 2021 году, следует из материалов к проекту бюджета ведомства на следующий год и плановый период 2022—2023 годы, опубликованных 26 октября на сайте Госдумы.

Страховую пенсию по старости в следующем году получат 30,8 млн неработающих пенсионеров в России, при этом размер среднемесячной выплаты составит 17 тыс. 433 рубля.

В соответствии с материалами, страховые пенсии в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%, социальные — на 2,6%. Эти выплаты увеличат расходную часть бюджета ПФР на 5,4 п. п.

Рассмотрение проекта бюджета фонда в Госдуме запланировано на 28 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о периоде выплат накопительной пенсии на 2021 год.

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