Сараево, , 00:12 — REGNUM Из-за резкого роста инфицированных коронавирусом в Боснии и Герцеговине кризисный штаб страны 26 октября объявил о введении новых ограничительных мер, которые подразумевают обязательное ношения масок на улице на территории всей федерации Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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По словам главы главного кризисного штаба Боснии и Герцеговины, в больницах будет опробован новый способ тестирования на коронавирус, который ускорит получение результатов теста.

В дополнение к обязательному ношению масок на территории всей страны кризисный штаб приказал увеличить закупки необходимого оборудования для медицинских учреждений с целью введения новых более эффективных способов тестирования на коронавирус.