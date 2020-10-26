Сараево, , 23:38 — REGNUM Сотни работников объектов общественного питания, ресторанов, пабов и кафе, музыкантов и всех тех, кто сильнее всех пострадал от пандемии коронавируса в Боснии и Герцеговине, устроили 26 октября митинг перед зданием городской администрации города Биелина, требуя защиты права на труд и предоставления минимальной финансовой или социальной помощи для выживания в нынешних условиях. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Васко Тодич, владелец ресторана и музыкант, сообщил журналистам на митинге, что давно пора кому-то позаботиться о выживании нескольких сотен рабочих и их семей, трудоустроенных в сферах общественного питания и услуг.

«Путаницу и тревогу вносят ограничительные меры и штрафы кризисных штабов Боснии и Герцеговины. Они касаются рабочего времени, социальной дистанции в заведениях. Это наш первый протест, и их будет еще больше, если что-либо не изменится. Мы собрались по инициативе группы возмущенных граждан, которые действовали с помощью социальных сетей. Пандемия угрожает нашему существованию. Как выжить нашим многодетным семьям. Как мы будем исправно выплачивать зарплату рабочим, взносы и налоги, наши кассы — пусты», — подчеркнул Тодич.