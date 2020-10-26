Париж, , 22:48 — REGNUM Отношения между Парижем и Анкарой, обострившиеся после оскорбительных высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и личных оскорблений президента Франции Эммануэля Макрона, могут обернуться французскими ответными мерами для наказания Турции, сообщает 26 октября радиостанция Europe1 со ссылкой на неназванные источники.

По утверждению радиостанции, окружение Макрона уже «работает над контратакой», которая может начаться еще до конца текущей недели.

Уточняется, что после отзыва посла Франции из Турции Париж «изучает три варианта ответа».

В частности, это могут быть экономические санкции или ограничения импорта турецких товаров.

В военной сфере возможна интенсификация операций в восточном Средиземноморье.

Кроме того, могут быть усилены контроль и давление на сети турецкого влияния во Франции, уже находящиеся под наблюдением Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции сделал несколько оскорбительных замечаний в адрес «психического здоровья» Макрона после заявлений президента Франции о планах поменять отношения государства к вопросам религии и к проблеме радикального исламистского влияния в стране.

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