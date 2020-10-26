Анкара, , 22:46 — REGNUM Заявление французского президента Эммануэля Макрона о мусульманах похоже на отношение нацистов к евреям, написал 26 октября глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

Комментируя заявление Макрона о планах построить «просвещённый ислам» во Франции, турецкий деятель ответил, что это не просто дискриминация мусульман в Европе. Макрон, отмечает глава управления, занимается политическими играми, манипулируя страхами своих соотечественников.

Алтун «Макрон следует старому фашистскому сценарию, который был нацелен на евреев в Европе».

Турецкий деятель заявил, что «такие безответственных деятели» как президент Франции должны быть наказаны. Именно подобные заявления, отметил Алтун, приводят к враждебному отношению к исламу со стороны немусульман.

Напомним, Макрон в связи с гибелью во Франции учителя от рук исламиста заявил:

«Речь идёт о том, чтобы попытаться всем вместе создать такой порядок, который позволит — я на это искренне надеюсь — построить просвещённый ислам в нашей стране. Ислам, который бы жил в мире с республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгорячённые умы. Естественно, в обязанности государства не входит придавать исламу определённую структуру, но мы должны предоставить для этого все возможности и, прежде всего, освободить ислам Франции от иностранного влияния!»

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