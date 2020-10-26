Милан, Италия, , 22:43 — REGNUM В ближайшие дни в крупнейших городах Италии пройдут новые акции протеста против ужесточения антикоронавирусных ограничений, передают местные СМИ в понедельник, 26 октября.

Протест Nathan Keirn

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В частности, запланированы митинги в Милане и Турине.

Как сообщалось ранее, манифестация противников ужесточения запретов в Неаполе 24 октября переросла в масштабные столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

По данным на 26 октября, в Италии умерли 37 479 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 141 (днем ранее — на 128). Выздоровели 264 117 человек, за сутки этот показатель увеличился на 2309 (днем ранее — на 2352). Число подтвержденных носителей выросло на 17 012 (днем ранее — на 21 273). Было проведено чуть менее 125 тысяч тестов, положительный результат — у 13,64% (накануне — 13,14%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 542 789. В настоящее время заражены 236 684 человека — на 14 443 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось почти в 20 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия и работа учреждений общественного питания. Власти страны отвергают возможность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако властям регионов предоставлено право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении уже приняты.