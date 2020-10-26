Исламабад, 26 октября 2020, 22:32 — REGNUM Национальная ассамблея Пакистана призвала правительство страны отозвать посла из Франции в ответ на оскорбление Ислама, 26 октября сообщает агентство Reuters.
В резолюции пакистанского парламента сказано, что действия президента Франции Эммануэля Макрона «оправдывают незаконную провокацию и оскорбление чувств более чем миллиарда мусульман».
МИД Пакистана ранее вызвал французского посла для передачи официальной ноты протеста в связи с действиями руководства Франции.
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