Рим, , 22:18 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Италии является «почти неконтролируемой», при таком положении вещей оппозиция готова оказать поддержку действующей власти, заявила в интервью Corriere della Sera в понедельник, 26 августа, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

При этом должен быть заключен «ясный договор», в соответствие с которым сразу после того, как ситуация перестанет носить чрезвычайный характер, в стране пройдут досрочные выборы, сказала Мелони.

По данным социологов, в случае проведения досрочных выборов к власти в Италии придет правоцентристская оппозиция (партии Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони), совокупный рейтинг которой на 7−10% выше совокупного рейтинга правящей коалиции либералов и популистов.

По данным на 26 октября, в Италии умерли 37 479 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 141 (днем ранее — на 128). Выздоровели 264 117 человек, за сутки этот показатель увеличился на 2309 (днем ранее — на 2352). Число подтвержденных носителей выросло на 17 012 (днем ранее — на 21 273). Было проведено чуть менее 125 тысяч тестов, положительный результат — у 13,64% (накануне — 13,14%).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 542 789. В настоящее время заражены 236 684 человека — на 14 443 больше, чем днем ранее, это самый высокий показатель за всё время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось почти в 20 раз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.