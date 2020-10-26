Тегеран, , 22:18 — REGNUM Продолжение Вашингтоном политики санкционного давления на Тегеран приведёт лишь к ослаблению влияния США. Об этом заявил 26 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Соединённым Штатам пора понять, что они впали в зависимость от санкций», — написал он в своём микроблоге в Twitter.

Глава МИД Ирана отметил, что американскому руководству «следует избавиться от этой привычки», поскольку «наращивание экономической войны против Ирана приведёт к ослаблению, а не усилению влияния США».

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США сообщило о введении дополнительных санкций в отношении Ирана. Новые ограничительные меры коснулись, в частности, министра нефти республики Бижана Намдара Зангане, а также Национальной нефтяной компании (NIOC) Национальной танкерной компании (NITC) Ирана.

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