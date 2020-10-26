Белград, , 21:58 — REGNUM Спикер парламента Сербии Ивица Дачич встретился 26 октября с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Ивица Дачич Mfa.gov.rs

Российский дипломат передал Дачичу поздравления министра иностранных дел России Сергея Лаврова по поводу вступления в новую должность.

Лавров в своем поздравлении поблагодарил Ивицу Дачича за совместную работу, проделанную за то время, пока он занимал пост министра иностранных дел Сербии, и высказал надежду на то, что Дачич на новой должности во имя защиты интересов и международного авторитета Сербии, воспользуется «богатым опытом и знаниями» и поспособствует укреплению межпарламентского сотрудничества Сербии и России.

Напомним, что на пост министра иностранных дел был выбран бывший глава администрации президента Сербии Никола Селакович. Селакович является членом правящей Сербской прогрессивной партии. С 2012 по 2016 год занимал пост министра правосудия.