Берлин, 26 октября 2020, 21:54 — REGNUM Немецкий «Христианско-демократический союз» (ХДС) отложил съезд партии из-за эпидемии коронавируса, 26 октября сообщает агентство Reuters.
Неизвестно, на какой срок будет отложен съезд правящей партии Германии. Съезд ХДС должен был, в частности, решить вопрос о преемнике канцлера Ангелы Меркель на посту лидера партии.
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