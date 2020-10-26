Ереван, , 21:54 — REGNUM Войска Азербайджана продвинулись в Карабахе, но ситуация не безвыходная, сообщил 26 октября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, на некоторых участках фронта в Карабахе азербайджанским войскам удалось продвинуться.

В нескольких селах продолжаются бои.

«Ранним утром вооруженные силы Азербайджана вместе с террористическими группировками и подразделениями других стран предприняли широкомасштабные нападения по нескольким направлениями, одновременно подвергая обстрелам населенные пункты», — сказал Ованнисян.

«Мы часто отступаем, занимаем новые участки на передовой, поскольку человеческая жизнь дороже. Но это не судьбоносно. Ситуация сложная, бои ожесточенные, война в разгаре, но ситуация не безвыходная», — пояснил Ованнисян.

Ранее представитель МО Армении подтвердил потерю контроля над городом Кубатлы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном Карабахе с 27 сентября продолжаются бои. Вооруженные силы Азербайджана проводят наступательную операцию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении подтвердили потерю контроля над карабахским городом Кубатлы