Приштина, , 22:14 — REGNUM Глава франции косовской оппозиционной партии «Движение за самоопределение» в парламенте Косово Реджеп Селими 26 октября провел встречу с главой миссии Европейского союза в Косово Томашем Шуньюгом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политики обсудили процесс сближения Косово с Евросоюзом, а также болезненный вопрос о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.

Представитель «Самоопределения» заявил, что его партия считает «мертвым» вопрос об Ассоциации.

В то время как правительство Косово, похоже, готово пойти на уступки Сербии и входящему в его состав «Сербскому списку» (политической организации косовских сербов, тесно координирующей свою деятельность с Белградом), «Самоопределение» жестко выступает против создания такой Ассоциации в любом формате, даже без наделения ее исполнительными полномочиями.

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