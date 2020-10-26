Ла-Пас, , 21:36 — REGNUM Обвинения в терроризме сняты решением боливийского суда с бывшего президента Боливии Эво Моралеса, передаёт Unitel.

Эво Моралес Sebastian Baryli

Решением суда отменён ордер на арест Моралеса. Как пояснил председатель суда Ла-Паса Хорхе Кино, решение в пользу бывшего президента принято из-за того, что «при рассмотрении обстоятельств было выявлено нарушение основополагающих прав».

По словам Кино, обвинители не соблюли необходимых требований, запрашивая ордер на арест Моралеса, и тем самым нарушили его право на защиту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моралес в ноябре 2019 года перестал быть президентом Боливии несмотря на выигранные выборы. Затем его обвинили в подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма.

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