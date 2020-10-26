Москва, , 22:22 — REGNUM Просьба к гражданам Турции бойкотировать французские продукты, со стороны президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Иван Шилов © ИА REGNUM

"Эрдоган и Турция — две самые актуальные проблемы для Европы. Беженцы в ЕС попадают через Турцию. Кроме того, со стороны Турции видна поддержка исламского фундаментализма», — поделился Сергей К.

Часть пользователей отметила, что турецкий авторынок наводнён машинами французского производства. В связи с этим граждане стали гадать: сможет ли Турция отказаться от автопрома из Франции?

«Там много французских авто. А это деньги и большие. Там надо пол дня прогуляться по городу, чтобы встретить тойоту или ниссан. В Германии на рынке авто японцы начинаются с 16 места. А в Турции ситроенов и реношек полно», — отметил Сергей.

Некоторые комментаторы уверены, что Эрдоган уже не пытается соблюдать даже видимость доброжелательности по отношению к странам Европы. По их видению, следующим шагом лидера Турции может стать развязывание какого-нибудь открытого конфликта.

«У Эрдогана уже чешутся руки! Ему осталось только с Россией вступить в открытый конфликт! И судя по всему, наблюдая как он бесцеремонно и жестко ссорится со странами НАТО и Евросоюза, для него уже не существует авторитетов в сегодняшнем мире! На ум приходит главная параллель: с Гитлером и 1939 годом!» — пишет пользователь под псевдонимом «16-я бригада».

Нашлись и те, кто отметил, что с Эрдоганом найти общий язык удалось только президенту России Владимиру Путину. Таким образом, считают люди, может образоваться ситуационная коалиция между двумя странами, каждая из которых имеет собственные счёты с Европой.

«По сравнению с Европой, Россия с Эрдоганом может договориться. Договорились в Сирии и обязательно договорятся в Карабахе, хоть и желания туда влезать никакого нет, но есть риск, что туда влезут американцы», — считает Nikolai.

Напомним, 26 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с призывом к народу республики бойкотировать товары, произведённые во Франции.