Загреб, 26 октября 2020, 20:54 — REGNUM Хорватский депутат Европарламента Желяна Зовко 26 октября избрана вице-председателем комитета по иностранным делам Европейского парламента. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Зовко заявила, что назначение на эту должность является большой честью и привилегией как для нее, так и для всей хорватской делегации в Европейском парламенте.
Будучи единственной женщиной вице-председателем Европарламента, Зовко будет активно продвигать гендерное равенство во внешней политике и политике безопасности Европейского союза.
Зовко раннее участвовала в работе Комитета по внешним делам в обоих мандатах в Европейском парламенте, а также занимала должность заместителя координатора по иностранным делам в Европейской народной партии.
Читайте ранее в этом сюжете: Вице-премьер Сербии отметил прогресс страны в борьбе за гендерное равенство