Москва, , 20:31 — REGNUM Смертность в дорожных авариях в России не должна превышать к 2030 году четырёх человек на 100 тысяч. Добиться таких показателей поручил президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Поручение дано правительству в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поручается к 2030 г. установить целевое значение показателя «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения» на уровне не более четырёх.

«Установить дополнительный показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на десять тысяч транспортных средств», — говорится также в поручении.

Эти изменения в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны быть внесены до 1 декабря 2020 г.

Напомним, согласно вышеуказанному нацпроекту, к 2024 г. показатель «Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения» не должен превышать 8,4 человека.

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