Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Американские власти вводят новые санкции в отношении Ирана. Об этом сообщило 26 октября управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.

Дональд Трамп вводит санкции против Ирана White House

В санкционный список Вашингтона дополнительно включён ряд иранских компаний и граждан, в числе которых — министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Напомним, на минувшей неделе Соединённые Штаты ввели санкции в отношении посла Ирана в Багдаде Ираджа Масджеди.

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